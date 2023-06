Fédération de basket : Voici la nouvelle composition du bureau avec Gorgui Sy Dieng comme 1er vice-président

Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal de basket est désormais le premier vice-président de la fédération sénégalaise. Après la réélection du président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye, les membres du bureau fédéral ont aussi été élus samedi dernier. Très engagé dans le basket et dans les œuvres sociales, Gorgui pourra ainsi intervenir de l'intérieur et avoir son mot à dire dans ce bureau composé de 10 membres. Une belle manière d’entamer sa future reconversion comme dirigeant sportif lui qui est déjà le président du Kebemer basket club…



Président : Me Babacar Ndiaye

1er Vice Président :



1. Gorgui Sy Dieng.



2. Maimouna Mbengue

(Jeanne d'Arc).



3. El Hadj Mamadou Sarr

(Ziguinchor, Zone Sud).



4. Djibril Allé Fall (Louga, Zone Nord), 5. Kader Wade (coopté du ministère des Sports)



Secrétaire général:

Amadou Sarr



Secrétaire général adjoint :

Ibrahima Niang



Trésorier général : Ndèye

Fatou Niang



Trésorier général adjoint :

Soulevmane Barry