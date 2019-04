Fatick : Les cadres et responsables de BBY renouvellent leur engagement derrière Mbagnick Ndiaye.

Réunis ce week-end pour apprécier la situation politique, des cadres et responsables politiques autour du Coordonnateur départemental de Fatick, Monsieur Mbagnick NDIAYE félicitent unanimement le Président Macky SALL pour la formation du premier gouvernement de son second mandat. Par la même occasion, ils félicitent le Premier Ministre et les Ministres nommés pour la conduite de la vision du Chef de l’État.

Ces cadres et responsables politiques rappellent aux militants et sympathisants qu’ils demeurent plus que jamais engagés avec Monsieur Mbagnick Ndiaye pour la poursuite du travail entamé et la réalisation des projets lancés dans le Sine. D’une seule voix, ils félicitent M. Ndiaye pour l’excellent travail de coordination qu’il a abattu lors des dernières élections présidentielles sanctionné par une réélection à 80,75% (80888 voix) du candidat Macky SALL dans le Département.

Considérant la configuration du nouveau gouvernement qui a soulevé beaucoup d’interrogations dans leurs bases politiques, ils ont unanimement acceptés avec philosophie les choix du Président Macky SALL pour mener sa politique.

En outre, ils manifestent leur soutien indéfectible et sans faille à leur leader. Dans la même verve, ils restent soudés et mobilisés en perspective des prochaines joutes électorales.

Engagés à œuvrer avec Mbagnick Ndiaye, ils donnent rendez-vous aux militants et sympathisants très prochainement pour un meeting de remerciements.



Fait à Fatick, le 14 Avril 2019.

Cadres et Responsables Politiques autour du Coordonnateur Départemental du BBY de Fatick (CRP/CD Fatick).