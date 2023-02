Fatick / Dr Cheikh Kanté valide 46 comités et lance un appel à l'unité des leaders politiques de la mouvance...

Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal Émergent (PSE), qui lançait ce samedi à Fatick, la vente des cartes de membre du parti présidentiel, a procédé à l'installation de 46 comités de 50 personnes chacun, qui vont assurer le suivi et la redynamisation du parti dans les différentes contrées du Sine. Profitant de l'occasion, le président du Conseil départemental de Fatick a appelé à l'unité des différents responsables de la mouvance présidentielle pour la cause du président Sall.

« Que les leaders descendent dans leurs bases respectives pour rencontrer et soulager les populations sur les moyens que le président Macky Sall leur a donnés. Parce que si aujourd'hui des jeunes se lèvent pour dire que Fatick va mal, c'est parce qu'il y a quelque part des gens qui n'ont pas fait leur travail comme le souhaite le chef de l'État », a invité le Dr Cheikh Kanté.

Poursuivant, le ministre en charge du PSE rappelle à ses camarades que l'heure est au resserrement des rangs et non à la division. Car estime t-il encore, le « le choc des ambitions est derrière nous », puisque c'est le président Macky Sall qui a besoin d'être élu. « Les locales et législatives sont derrière nous. Nous n'avons plus de chocs des ambitions.