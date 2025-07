Fatick – Détournement d’engrais subventionnés : deux individus arrêtés pour escroquerie sur deniers publics

Le Commissariat central de Fatick a procédé, ce vendredi 11 juillet 2025, à l’arrestation de deux individus pour détournement d’engrais subventionnés, escroquerie et usage de faux.





Saisie : 200 sacs d’engrais subventionnés



L’affaire a éclaté à la faveur d’un contrôle routier de routine, au cours duquel les forces de sécurité ont intercepté un camion transportant 200 sacs d’engrais initialement destinés aux producteurs agricoles. Le convoyeur n’a pu justifier la provenance légale de la cargaison, déclenchant une enquête approfondie.





Enquête : un réseau structuré de fraude révélé



L’investigation a permis de mettre au jour un réseau de revente illicite, fonctionnant selon un schéma bien organisé :

• Achat par des prête-noms auprès de coopératives agricoles ;

• Stockage clandestin dans des dépôts non autorisés ;

• Revente à prix fort, à 9 500 FCFA le sac au lieu du prix subventionné de 6 500 FCFA ;

• Usage de faux documents pour justifier les transports et les transactions.



Le Préfet de Fatick, saisi de l’affaire, a confirmé la falsification des pièces et l’illégalité de l’opération.





Une escroquerie sur le dos des agriculteurs



L’engrais subventionné est destiné exclusivement aux exploitants agricoles, dans le cadre de la politique nationale de soutien à la productivité. Toute revente est formellement interdite.



Garde à vue et suites judiciaires



Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et le Procureur de la République a été immédiatement informé. Des poursuites pour escroquerie, usage de faux et détournement de biens publics sont envisagées.