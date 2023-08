Fass Boye pleure ses fils: Témoignages des familles des victimes

Le 10 juillet dernier, une centaine de jeunes ont pris le départ en pirogue sur les côtes de Fass Boye en direction de l'Europe. Malheureusement, bon nombre d'entre ces jeunes sont originaires de Fass Boye et d'autres qui sont de Dakar, Mboro, Cayar ont perdu la vie en mer. Pourtant, certains parents ont très vite alerté les autorités pour que leurs fils soient secourus sur les côtes Cap- verdiennes. Hélas ! Aujourd'hui, on parle de plus 70 personnes disparues en mer. Les familles endeuillées n'en reviennent toujours pas et continuent de pleurer leurs fils.