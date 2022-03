Fan-Zone UCAD / SÉN-EGY : victoire des lions de la Téranga, les sénégalais s'approprient déjà la coupe du monde

Un match serré, sous haute tension du début jusqu'à la fin. Ce match retour comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022, opposant le Sénégal et l’Égypte a fait revivre l'atmosphère de la finale de la coupe d’Afrique.

1/0 en faveur du Sénégal, à l’issue du temps réglementaire. Les deux équipes ont dû s’affronter aux tirs au but qui a abouti à une victoire des Lions du Sénégal.

Pour l’occasion une fan-zone a été installée à l’UCAD. Devant le grand-écran, la tension était palpable, mais les étudiants ont su supporter et garder espoir jusqu'au bout. Suite à cette victoire de l'équipe du Sénégal, ils visent à présent le trophée mondial, confiants qu’ils sont qu'avec cette équipe, la coupe est bien à portée.