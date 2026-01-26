Face à face - Zambala vs Ndiaga Dolle à mourrir de rire: « Yenama yapp mais ki .... »


Connu pour son sens de l’humour et son charisme, Ndiaga Dolle n’a pas dérogé à sa réputation lors de son face à face avec Zambala. Malgré les huées d’une partie des supporters lébous, le lutteur a répondu avec calme et ironie, transformant la pression en motivation. Face à un Zambala de Mbao, absent de l’arène depuis un long moment, Ndiaga Dolle affiche une grande confiance, renforcée par sa récente victoire contre Ordinateur. À quelques jours du combat prévu le 1er février, le ton est donné, le spectacle sera autant mental que physique.
Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026 - 26/01/2026

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2 " Dou ay wakh moy…" - 26/01/2026

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … »

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … » - 26/01/2026

Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... »

Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... » - 26/01/2026

Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ...

Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ... - 26/01/2026

Sorties médiatiques d’El Hadji Diouf : la FSF se démarque et appelle à la retenue

Sorties médiatiques d’El Hadji Diouf : la FSF se démarque et appelle à la retenue - 25/01/2026

Sadio Mané accueilli triomphalement par ses coéquipiers à Al Nassr

Sadio Mané accueilli triomphalement par ses coéquipiers à Al Nassr - 23/01/2026

[ Contribution] Le But de la Finale

[ Contribution] Le But de la Finale - 23/01/2026

Passation de service : le CNG de Malick Ngom laisse 39 millions FCFA à la Fédération

Passation de service : le CNG de Malick Ngom laisse 39 millions FCFA à la Fédération - 23/01/2026

Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur

Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur - 22/01/2026

Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération

Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération - 22/01/2026

Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial

Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial - 21/01/2026

L'Élodie de Pape Thiaw : Un symbole de dignité sénégalaise

L'Élodie de Pape Thiaw : Un symbole de dignité sénégalaise - 21/01/2026

CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale

CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale - 19/01/2026

[ Contribution] Sur le socle de la durabilité , cap vers les Amériques (Cheikh Tidiane FALL)

[ Contribution] Sur le socle de la durabilité , cap vers les Amériques (Cheikh Tidiane FALL) - 19/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané élu meilleur joueur du tournoi

CAN 2025 – Sadio Mané élu meilleur joueur du tournoi - 18/01/2026

CAN 2025 – Finale Maroc / Sénégal : le onze de départ des Lions dévoilé, Antoine Mendy remplace Krepin Diatta

CAN 2025 – Finale Maroc / Sénégal : le onze de départ des Lions dévoilé, Antoine Mendy remplace Krepin Diatta - 18/01/2026

CAN 2025 : « Intelligence, patience et sang-froid, la recette du Sénégal », propose Fara Samb, Entraîneur - Formateur en Allemagne

CAN 2025 : « Intelligence, patience et sang-froid, la recette du Sénégal », propose Fara Samb, Entraîneur - Formateur en Allemagne - 17/01/2026

Avant le choc Maroc–Sénégal : Walid Regragui salue la force des Lions et magnifie les liens fraternels entre deux géants du football africain

Avant le choc Maroc–Sénégal : Walid Regragui salue la force des Lions et magnifie les liens fraternels entre deux géants du football africain - 17/01/2026

CAN 2025 – Pape Thiaw n’est pas content : « Mes joueurs étaient en danger, hier »

CAN 2025 – Pape Thiaw n’est pas content : « Mes joueurs étaient en danger, hier » - 17/01/2026

[ Contribution] Un vrai scandale dans la gestion de la billetterie Can Maroc 2025: Fédéraux le temps du mutisme est révolu!

[ Contribution] Un vrai scandale dans la gestion de la billetterie Can Maroc 2025: Fédéraux le temps du mutisme est révolu! - 16/01/2026

CAN 2025 : les Lions en route pour Rabat, le compte à rebours de la finale est lancé

CAN 2025 : les Lions en route pour Rabat, le compte à rebours de la finale est lancé - 16/01/2026

CAN2025 : Au bout du suspense, le Maroc élimine le Nigéria aux tirs aux buts et rejoint le Sénégal en finale

CAN2025 : Au bout du suspense, le Maroc élimine le Nigéria aux tirs aux buts et rejoint le Sénégal en finale - 15/01/2026

CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané

CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané - 14/01/2026

CAN 2025 : Le Sénégal au mental bat l’Égypte et se qualifie pour la finale

CAN 2025 : Le Sénégal au mental bat l’Égypte et se qualifie pour la finale - 14/01/2026

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte - 14/01/2026

1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte

1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte - 14/01/2026

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale - 12/01/2026

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes - 12/01/2026

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives - 12/01/2026

RSS Syndication