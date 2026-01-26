Face à face - Zambala vs Ndiaga Dolle à mourrir de rire: « Yenama yapp mais ki .... »

Connu pour son sens de l’humour et son charisme, Ndiaga Dolle n’a pas dérogé à sa réputation lors de son face à face avec Zambala. Malgré les huées d’une partie des supporters lébous, le lutteur a répondu avec calme et ironie, transformant la pression en motivation. Face à un Zambala de Mbao, absent de l’arène depuis un long moment, Ndiaga Dolle affiche une grande confiance, renforcée par sa récente victoire contre Ordinateur. À quelques jours du combat prévu le 1er février, le ton est donné, le spectacle sera autant mental que physique.