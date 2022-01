Face à Oxfam et Africa Jom Center : Mame Mbaye Niang seul candidat présent parmi les prétendants à la ville de Dakar qui ont envoyé des représentants.

Ils ont tous reçu l'invitation des forces de la société civile pour un débat programmatique prévu ce mercredi 19 janvier 2021.



Seulement, parmi les 6 candidats en course pour la ville de Dakar, seul le candidat de la coalition Sénégal 2035 a répondu à l'appel de la société civile.



Mame Mbaye Niang a fait face à Ndiouga Sakho qui a représenté Doudou Wade, candidat de la coalition Wallu Sénégal et Aïda Niang qui a représenté Barthélémy Dias, candidat de la Coalition Yaw.



Pendant une demi journée, les débatteurs ont répondu aux questions des représentants de ces deux structures mais aussi du public qui est venu en masse pour écouter les propositions de programmes et visions des différentes coalitions.



Sauf que pour cette fois, les débats se sont focalisés sur la justice climatique, la justice sociale, le principe de recevabilité et les inégalités sociales. Les exposants ont différemment répondu à ces questions qui tiennent à cœur la société civile...