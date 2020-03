FOOTBALL : Evángelos Marinákis, président d'Olympiakos testé positif au coronavirus.

Ce mardi, Evángelos Marinákis, président de l'Olympiakos et de Nottingham Forest, a annoncé par une publication sur son compte Instagram avoir été testé positif au coronavirus : « Le récent virus m'a rendu visite et je me suis senti obligé d'en informer le public. Je me sens bien car je prends toutes les mesures nécessaires et j'applique les instructions des médecins. Je conseille vivement à tous mes concitoyens d'en faire autant. Je souhaite à tous un prompt rétablissement », a-t-il informé.