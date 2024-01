FESNAC : réflexion autour de l’institutionnalisation du patrimoine culturel. (Reportage)

Ce colloque a été tenu dans le cadre de la 12ème édition du Fesnac qui se tient du 8 au 12 janvier à Fatick.

Les politiques culturelles au Sénégal : acquis et défis c’est le thème qui a été au centre d’un colloque tenu, ce 10 janvier, à Fimela dans le département de Fatick, avec comme axe principal, le patrimoine culturel. Il s’est agi pour les panélistes de faire la situation du patrimoine culturel et ses limites dans sa sauvegarde institutionnelle. L’occasion a été saisie pour évoquer le ‘’ceebu jen’’ inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco.Les intellectuels, à l’image du Pr Ibrahima Wane, Mamadou Jean Charles Tall et le Dr Pape Massène Sène, n’ont pas omis de livrer quelques orientations quant à la valorisation du patrimoine culturel devant permettre d’assurer la transmission pour les génération futures.