FACULTE DE DROIT DE L’UCAD : Me Malick Sall donné en exemple aux 300 sortants de la 6ème promotion LMD

Environ 300 étudiants de la Faculté de droit ont reçu leur diplôme ce lundi. C’était au cours d’une cérémonie tenue au Grande Théâtre. Souleymane Nasser Niane, Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice a donné en exemple Me Malick Sall aux nouveaux diplômés.

« Le Ministre de la Justice Me Malick Sall, avocat d’affaire est un pur produit de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques de l’Ucad. « Je suis persuadé, qu’il vous servira d’exemple, car vous êtes l’avenir du pays », a déclaré le Directeur de Cabinet devant les étudiants et leurs parents venus en masse. La rencontre a eu lieu en présence de Joseph Sarr, représentant Me Abdoulaye Wade, homonyme de la promotion, de Mme Anta Sané, secrétaire générale du Cese qui a parlé au nom de Mme Aminata Touré.

Le Directeur de cabinet a demandé aux sortants de la Fsjp de persévérer pour trouver un emploi. « Je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour raccourcir le délai pour votre insertion professionnelle », a-t-il affirmé. Il a rappelé, pensant aux débouchés et par rapport au département de la Justice, que leur grade de master leur permet déjà de se présenter au concours de la magistrature, du barreau et du greffe organisé par le Centre de Formation de Judiciaire (CFJ). Selon M. Niane, ils peuvent aussi se présenter au concours nationaux notamment, celui du notariat, de l’Ecole Nationale d’Administration (Ena) et de l’Ecole Nationale d’administration Pénitentiaire (Enap). « La fonction du juriste est ambivalente et s’adapte à tout environnement de travail, c’est pourquoi le secteur privé notamment les banques, les sociétés immobilières, les sociétés commerciales constituent également un bon vivier. L’Etat également à travers la fonction publique procède à des recrutements chaque année », a-t-il ajouté.