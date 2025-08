Extraits du livre « La République des Carrés – Notto Diobasse Smart City » : l'appel du maire Alioune Sarr en direction de l'État, de la Diaspora...

Le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a dédicacé hier son ouvrage intitulé "La République des Carrés Notto Diobasse Smart City/ Bâtir l'avenir, Ancrer la Prospérité". Il s'agit ainsi de trois engagements structurants : Sécurisation Foncière, Habitat digne et artisanat et enfin Agriculture et Agro-industrie. En effet, le Plan Notto Diobasse Smart City se veut "une Smart City à l’africaine, enracinée et inclusive". « Ici, la ville intelligente ne veut pas dire ville artificielle. Elle est construite à partir des villages, avec leurs savoirs, leurs cultures, leurs espoirs. Elle conjugue l'innovation avec la tradition, le numérique avec l’humain », a indiqué le maire dans son ouvrage. À cet effet, un appel a été lancé à l'État, à la Diaspora et aux investisseurs. "Nous appelons l’État à reconnaître cette innovation territoriale. Nous appelons la diaspora à investir dans

leurs racines. Nous appelons les partenaires à nous rejoindre. »