Exploitation du gaz, la pêche, travaux embouchure : L'appel de Mamadou Lamine Diallo de Saint Louis

Le candidat de la coalition MLD 2024, Mamadou Lamine Diallo s'est rendu au quai de pêche de Saint Louis. Face aux pêcheurs, le parlementaire candidat a réaffirmé sa volonté de suspendre les contrats délivrés aux pêcheries étrangères. La pêche concerne et nourrit plus de 600 mille familles au Sénégal, affirme-t-il.



Il promet une fois au pouvoir que " les travaux de l’embouchure seront engagés dès les premiers jours de fonction à la tête de notre pays de même que la navigation du fleuve sera rendu possible" laisse entendre MLD 2024.



S’agissant de l’exploitation du gaz et du pétrole, des renégociations sont inévitables. « Il est vrai que les ressources naturelles appartiennent au peuple mais ceux qui en subissent directement les impacts environnementaux dans leurs localités, doivent avoir des dividendes à part » dixit MLD.



Il appelle les Saint Louisiens à voter pour lui pour une rupture responsable porteuse de paix et de stabilité au Sénégal. Pour cela, il dit connaître les enjeux sous régionaux et il peut parler avec les grandes puissances mondiales sans complexe.



Il a saisi l’occasion pour rendre hommage à l’illustre fils de Guet Ndar, Ameth Fall Braya pour son combat pour la defense de Saint Louis particulièrement de Guet Ndar.