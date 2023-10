Exhumation du présumé homosexuel à Kaolack: le Procureur ordonne " l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs et d'engager des poursuites pénales"

Dans son communiqué, Le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Kaolack dit avoir été informé par le commissaire central de Kaolack que des " individus non identifiés se sont présentés aux cimetières de Léona Niassène à la recherche de la tombe du défunt C.Fall, qui y avait été inhumé la veille. Ayant réussi à identifier sa tombe, ces individus ont tout simplement exhumé son corps et l'ont traîné au dehors avant de le brûler".



Avant de marteler qu'il s'agit d'actes " d'une extrême gravité relevant de la barbarie" et d'ajouter " qui interepllent les autorités et ne peuvent rester impunis".



C'est pourquoi, le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Kaolack a décidé d'ordonner l'ouverture d'une enquête afin d'en identifier les auteurs et engager les poursuites pénales...".