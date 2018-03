[Exclusivité Dakaractu] Lendemain de tête-à-tête entre Macky et Bougane : Youssou Ndour se révolte

Selon des sources de Dakaractu dignes de foi, Bougane Guèye Dani a été reçu par le président de la République, dimanche passé, dans la plus grande discrétion. Cela, dans un contexte où les cancans prêtaient à l’homme d’affaires multicartes l’intention d’être candidat à la prochaine présidentielle. Même si l’intéressé n’a jamais abordé la question en public, la coïncidence est troublante.







Mieux, depuis quelque temps, Wally Seck est bien en cour au palais. Les chaudes larmes qu’il a versées récemment par « admiration » pour le chef de l’Etat portent la marque de cette amitié balbutiante.







Jusque-là Youssou Ndour était plus proche du « Macky ». Et pourquoi cette remarque ? Invité du prochain numéro de l’émission « Face to Face », les extraits partagés à travers Internet montrent un roi du Mbalax qui chante sur un air de discorde, parlant de Benno Bokk Yakaar avec une liberté de ton inhabituelle.







Quelle corrélation établir entre l’audience accordée à Bougane et la révolte de You ? Mystère et boule de gomme !