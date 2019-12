Examen de budget 2020 : Ndeye Tické Ndiaye Diop présente son projet de budget au parlement.

Madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop va présenter ce mercredi son projet de budget pour l’exercice 2020 du ministère en charge de l’économie numérique et des télécommunications qui est arrêté à la somme de 17 714 234 327 F CFA en crédit de paiement et 140 575 099 440 F CFA en autorisation d’engagement.



Dans ce projet de budget dudit ministère, le secteur postal a comme crédit de paiement 1 346 069 000 F CFA, l’économie numérique en crédit de paiement est arrêté à 15 829 494 104 F CFA et enfin le pilotage, la coordination et la gestion administrative sont arrêtés à la somme de 538 671 223 F CFA.