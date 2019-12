Examen de budget 2020 : Les députés examinent le projet du ministère de l’éducation nationale

Le ministre Mamadou Talla présente ce mardi son projet de budget du ministère de l’éducation nationale aux parlementaires de l’hémicycle. Le projet de budget pour l’année 2020 est arrêté à la somme de 526 270 540 817 F CFA.



Les autorisations d’engagement s’élèvent à 129 978 489 978 F CFA.



Par programme, le budget est réparti comme suit : l’éducation préscolaire, pour l’exercice 2020, a la somme de 411 969 000 F CFA en crédits de paiement. Pour l’enseignement élémentaire, les crédits de ce programme s’élèvent à 114 669 108 426 F CFA.



16 421 774 075 F CFA sont pour le programme concernant l’enseignement moyen général. Pour l’enseignement secondaire général, les crédits de paiement pour l’année 2020 sont arrêté à 7 714 786 516 F CFA et 1 169 710 765 F CFA pour le programme Education de base des jeunes et des adultes. Enfin, les crédits de paiement du pilotage, de la gestion et de la coordination administrative s’élèvent à 336 890 700 841 F CFA.