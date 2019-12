Examen budgétaire 2020 : Le ministère du développement communautaire, l’équité sociale et territoriale présente son projet de budget.

L’Assemblée nationale reçoit ce lundi 9 décembre, Mansour Faye qui va présenter le projet de budget de son ministère en charge du développement communautaire, l’équité sociale et territoriale.

Ce projet va être examiner par les députés présents, aujourd’hui à l’Hémicycle.

83 parlementaires vont prendre la parole lors de la discussion générale avant le début du vote du budget de ce ministère.

Ledit projet pour l’exercice 2020 est arrêté à ‪101 375 554 472‬ FCFA en crédit de paiement, pour des autorisations d’engagement de ‪253 090 705 467‬ FCFA.

Ce projet est réparti en 4 programmes composé du développement communautaire et équité territoriale avec ‪35 465 179 155‬ FCFA en crédits de paiement pour 2020.

Le programme 2 concerne l’équité sociale avec ‪65 397 369 825‬ FCFA et pour le pilotage, la coordination et de la gestion administrative arrêté à 513 005 292‬ FCFA.