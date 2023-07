Événements juin : Dakar Dem Dikk sensibilise les populations à s’approprier la société nationale de transport

Dans le cadre de la sensibilisation pour la préservation des biens publics, notamment, les bus, Dakar Dem Dikk a organisé ce 15 juillet 2023 un match de gala opposant la génération 2002 à l’équipe de la direction et les travailleurs. Sous le thème « aar liñu book » Dakar Dem Dikk, ce match a vu la présence de plusieurs autorités notamment celle du ministre de la jeunesse.



En effet, lors des manifestations du mois de juin qui avaient causé plusieurs morts et des saccages de biens privés et publics notamment des bus. Et Dakar Dem Dikk avait payé le plus lourd tribu lors de ces manifestations.



Ainsi, à travers ce match de gala, Dakar Dem Dikk et sa direction ont voulu sensibiliser les populations sénégalaises et les jeunes à s’approprier la société nationale de transport qui est une propriété de l’État du Sénégal et par conséquent, une propriété du peuple sénégalais. « Dakar Dem Dikk, les actionnaires majoritaires, c’est l’Etat, et l’Etat, ce sont les Sénégalais » Ousmane Sylla lance Ousmane Sylla DG de Dakar Dem Dikk