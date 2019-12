Évaluation du processus électoral en Guinée : Deux anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest à Conakry.

Les deux anciens chefs d’État d’Afrique de l’Ouest, le Béninois Nicéphore Soglo et le Nigérian Goodluck Jonathan, démarrent ce lundi 09 Décembre 2019, à Conakry une mission de 5 jours à l’initiative du National Democratic Institute (NDI) et de la fondation Kofi Annan, informe RFI.



L’objectif de cette mission à Conakry c'est d’évaluer les préparatifs des élections législatives reportées à plusieurs reprises et annoncées pour février prochain.

Pour rappel, en Guinée, les opérations de recensement sont critiquées par l’opposition qui d’ores et déjà crie à la « fraude électorale ».



Tandis que le projet - controversé - de nouvelle Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel 3e mandat au président Alpha Condé « cristallise » toujours les tensions. Les manifestations ont fait une vingtaine de morts depuis la mi-octobre.



Cette visite des deux anciens chefs d'État est une première surtout deux présidents qui ont quitté volontairement le pouvoir à la fin de leurs mandats.

Pour l’historique des deux chefs d'État, Nicéphore Soglo représente l’avènement du multipartisme issu de la conférence nationale au Bénin.



Goodluck Johnathan, quant à lui, symbolise la première transition démocratique de l’histoire du Nigeria. Deux signataires de la déclaration de Niamey initiée, comme cette visite, par le NDI et la fondation Kofi Annan. Une déclaration qui avertit sur les risques de « recul démocratique que pourraient entraîner des modifications constitutionnelles intempestives...