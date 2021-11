Évaluation de la gouvernance d'Adama Barrow : La faible note du Bureau Paix et Sécurité Centre de Compétence en Afrique Subsaharienne.

Le premier quinquennat qui a vu en décembre 2016, la Gambie connaître un changement majeur sur le plan politique avec l’élection du président Adama Barrow, n’a pas convaincu le Bureau Paix et Sécurité du Centre de Compétence Afrique Subsaharienne de la Fondation Friedrich-Ebert.



Une étude basée sur l’évaluation des considérations des Gambiens juge les populations globalement insatisfaites de la gestion du président Gambien qui traîne les pieds sur plusieurs réponses qu’elles attendaient.



D’après le « policy paper » sur la gouvernance de Adama Barrow, le peuple Gambien qui espérait une nouvelle ère d'espoir et de démocratie, a vu ses attentes bafouées.



À son arrivée au pouvoir, le président Adama Barrow a fait la promesse de réformer en profondeur le pays et de mettre fin à la répression qui avait caractérisé le gouvernement précédent. Force est de constater, qu'après cinq années au pouvoir, il semblerait que cette promesse n'ait pas réellement été tenue...