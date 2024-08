États-Unis: Le sénégalais P. Diop accusé de viol sur une femme de 36 ans

Un ressortissant sénégalais qui a traversé illégalement la frontière américaine l’année dernière est désormais accusé d’avoir violé une femme de 36 ans dans le Bronx l’un des trois migrants arrêtés pour crimes sexuels dans la Big Apple au cours des deux dernières semaines. Papa Diop, 38 ans, a été arrêté samedi et accusé de viol et d'abus sexuels lors de l'agression violente qui a eu lieu peu avant 2h du matin le 5 août dans le sud du Bronx, selon les autorités. Selon les responsables de l’immigration, « Pape Diop avait été arrêté par des agents frontaliers américains à Yuma, en Arizona, en mai 2023 et libéré sans caution en raison du manque d’espace de détention à la frontière débordée ».







Le sénégalais est accusé de viol au premier degré en relation avec l'attaque du 5 août, selon la police de New York. Pape Diop aurait violé la femme de 36 ans après l'avoir arrêtée et lui avoir demandé son chemin près de Bergen Avenue et de la East 149th Street à Mott Haven vers 1h du matin, a indiqué la police.