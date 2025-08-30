État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne

Le journaliste Madiambal Diagne lance une énième alerte sur l’état de santé du maire des Agnam, Farba Ngom. Dans un message posté sur sa page X, Madiambal informe avoir été alerté par des co-détenus du député: « Une vie en péril. Des co-détenus de Farba Ngom m'ont alerté sur son état de santé, qui se dégrade gravement », a-t-il lancé.
Le patron du Groupe Avenir Communication tire la sonnette d’alarme : « Des autorités de l'Etat songeraient à son transfert au Pavillon Spécial mais cela ne semble pas suffisant. De grâce, sortez-le de prison pour qu'il puisse se soigner », plaide le journaliste.
