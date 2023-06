Équipe nationale : Concurrence entre Ismaëla Sarr et Ilimane Ndiaye, Aliou Cissé a tranché le débat…

Pas totalement à l’aise avec la question, c’est sur un ton ironique que le sélectionneur des Lions du Sénégal a répondu à la question concernant ses deux attaquants ailiers droits. Pour Aliou Cissé, le plus important c’est qu’il y ait une concurrence saine en plus du fait que les deux joueurs ont des profils qui leur permet d’évoluer à différents postes. « Ismaëla a une polyvalence qui lui permet de jouer à n’importe quel poste en attaque. C’est pareil pour Ilimane Ndiaye que je peux utiliser dans l’axe » a fait savoir coach Cissé confronté à un problème de riche avec ses deux talents. Ce qui est sûr c’est qu’il devra trancher très rapidement à quelques jours du match contre le Bénin, le 17 juin (éliminatoires Can 2024) et celui face au Brésil, le 20 juin (amical.)