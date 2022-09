Environnement et droits humains : Dakar, capitale de la réflexion aux défis urgents.

« C’est un grand mérite de mettre ce sujet sur la table ici à Dakar pendant deux (2) semaines. C’est un sujet très haut de l’agenda du gouvernement par exemple la discussion que mènent l’Allemagne, la France et l’Union Européenne avec le gouvernement du Sénégal quant à une transition énergétique juste. Cela touche exactement le même sujet. Il faudrait agir par rapport aux questions climatiques et environnementales pour aussi préserver les droits de l’homme. Les actions des gouvernements dans le domaine des climats et de l’environnement sont urgentes et nécessaires et les gouvernements ont bien conscience de cette urgence », a déclaré lors de la cérémonie de lancement de la session, l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Sonke Siemon.



L’Union Européenne pour sa part, entend s’engager pour davantage conscientiser la jeunesse sur les défis environnementaux et le renforcement des droits humains.



« C’est la jeunesse qui est porteuse de ces messages qui est l’ambassadrice de ces questions, c’est elle qu’il faut informer, sensibiliser et former pour qu’elle puisse se positionner de manière déterminante sur ces questions », a souligné la chargée des affaires de la délégation de l’UE au Sénégal, Harmonie Koutsivitis...