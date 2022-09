Environnement / Journée mondiale de l'air pur pour des ciels bleus : un micro-capteur d'air ambiant installé à Diamniadio.

Le ministère de l'environnement, en collaboration le programme des Nations Unies pour l'environnement, a célébré la journée mondiale de l'air pur pour des ciels bleus, au Stade Olympique de Diamniadio.



Le thème choisi cette année est "l'air que nous protégeons." La présente occasion a permis aux environnementalistes d'informer et de sensibiliser les populations sur les bons comportements pour permettre à la population de vivre dans un environnement sain.



En effet, un micro-capteur d'air ambiant a été mis en place. Ce, pour avoir des données de référence sur la qualité de l'air à Diamniadio. "Cette ville qui ambitionne de devenir une ville verte, reçoit beaucoup d'activités. Du 12 au 16 septembre prochain, le Sénégal va abriter la 18ème session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement avec des activités sportives que la ville va accueillir, donc elle mérite ces infrastructures qui surveillent sa qualité d'air et permettra aux athlètes de respirer l'air pur pour pouvoir mener leurs activités", précise Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés.



En plus de l'installation d'un micro-capteur, des plantes ont été reboisées à Diamniadio, avec l'appui des jeunes du programme "Xëyu Ndaw Yi.''