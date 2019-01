Entretien avec Moustapha Sow (président de SF Capital/Sénégal) : « Le Sénégal avec une stabilité macro économique reste un pays bancable qui attire les bailleurs »

Le Sénégal comme beaucoup de pays, a des projets et des programmes qu’il a présentés aux partenaires. Les sommes qu’il a récoltées selon Moustapha Sow prouvent encore que les bailleurs ont renouvelé leur confiance au Sénégal qui présente une stabilité politique et économique. Le président de Sf Capital Sénégal qui analyse dans cet entretien la dette du pays, avance que les voyants ne sont pas au rouge, donc il n'y a pas lieu de s’alarmer. Le Sénégal comme pays bancable, respire une croissance économique qui lui a permis de faire cette levée de fonds au groupe consultatif de Paris. Moustapha Sow pense plus loin et estime que le système éducatif doit être revu pour permettre aux pays africains d’avoir une main d’œuvre qualifiée, non sans affirmer que les pays africains qui deviennent indépendants financièrement doivent davantage s’appuyer sur le secteur privé comme levier de développement. Entretien...