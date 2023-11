Entretien avec Bocar Samba Dièye/ L’ultime cri du cœur d’un champion de l’économie : « J’attends que la justice s'applique… »

Sans langue de bois, l’opérateur économique nous plonge dans son histoire, celle également qui le lie à ces contentieux judiciaires avec des banques. L’affaire qui l’oppose à la CBAO, est loin de connaître son épilogue malgré le rapport d’expertise ordonné par la cour d’Appel sur les opérations bancaires faites entre l’opérateur et la CBAO. Dans cet entretien avec Dakaractu, Bocar Samba Dièye revient dans le fond d’un dossier qui a duré 15 ans à travers moult rebondissements. « Tout le monde sait que je ne dois plus rien à la banque. La justice a tranché et le refus d’exécuter cette décision tarde à se faire. Ce que j’attends de l’Etat, c’est qu'il se prononce au nom de la justice » espère l’opérateur économique s’est lancé en 1985 dans l’importation du riz après l’appel du chef de l’état Abdou Diouf.



Bocar Samba Dièye, dans cette interview nous parlera également de son parcours depuis 1958 date à laquelle il a commencé son aventure au marché de Sandaga de Dakar avec un étal et un prêt de 1500 francs français. Ses relations avec les autres commerçants ainsi que l’intervention du président Wade en 2000 à travers l’actuel chef de l’Etat Macky Sall ont aussi été évoquées.



Cheikh S. FALL