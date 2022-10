Entreprises de presse publiques face à la pluralité médiatique au Sénégal : Les professionnels posent le débat sur le service d’information…

La floraison des organes de diffusion d’informations interpelle les acteurs pour réfléchir sur la qualité et la rigueur. Quelles doivent être les conditions d’un assainissement dans le secteur de la presse? Le conseil d’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias mène le débat avec des expérimentés du secteur.

Dans son troisième numéro de « cas d’école », la réflexion est axée sur les organes publics notamment la Rts, l’APS, le Soleil et leur service public de l’information. Face au pluralisme des médias, il est bien légitime pour le Cored de poser le débat. Dans ce rendez-vous des acteurs des médias initié par le conseil d’observation, plusieurs intervenants ont donné leur point de vue. Dans les débats, les avis sont divers.

Cheikh Thiam, ancien directeur général du journal Le Soleil, parlant de l’éthique, de la déontologie et de la responsabilité, considère que la gestion des intérêts économiques dans les organes de presse, particulièrement publics, ne doit pas prendre le dessus sur le comportement du journaliste qui doit faire attention et être équidistant de ces intérêts économiques. Aujourd’hui, les médias d’État par rapport à leur mission face à la concurrence, doivent être plus soutenus.