Entre équité sociale, respect de l’environnement et responsabilité économique : Swamiagri s.a.u aux côtés des travailleurs et des populations de Mbane.

Présente en Afrique de l’Ouest depuis 2002, la Société SENEGUINDIA s’est installée dans la commune de Mbane, département de Dagana en 2009. La Swamiagri s.a.u , a obtenu de la dite commune, 5 000 ha avec pour objectif de couvrir l’ensemble des besoins en pomme de terre du Sénégal. Aujourd'hui la société à elle seule produit près de 80% des besoins du pays en pomme de terre. Parallèlement et

dans le cadre de la RSE, la société a mis en place un dispositif sécuritaire et sanitaire au profit de ses travailleurs. En outre, elle se distingue par un appui constant aux communautés qui l'entourent, au respect de l'environnement.

POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL .

La performance et la qualité des prestations de Swami agri s.a.u reposent sur son capital humain. Le savoir-faire et la diversité de ses équipes font la richesse de la société. Former et faire progresser chacune et chacun dans sa carrière, veiller à leur Sécurité, leur Santé et leur Qualité de Vie au Travail sont donc des enjeux majeurs pour la politique de Swami agri s.au. Parce que la densité de son maillage et la nature de ses métiers lui permettent d’agir concrètement au cœur des territoires, la société s’engage aussi auprès des jeunes, et plus généralement des populations en situation de fragilité pour leur permettre de sortir de la précarité. Dans le cadre de la sécurité au travail, le service QHSE définit et donne les orientations en matière de qualité d’hygiène et de sécurité pour la réduction des risques d’accident liés au travail. Avec le médecin du travail, Swami agri s.a.u assure la visite périodique (mensuelle) de tout son personnel comme l’exige la loi en matière agricole dans le but de détecter très vite éventuellement les risques liés à la maladie professionnelle en faisant référence au document unique d’évaluation des risques professionnelles ( DUERP). De plus le port d’équipement de protection individuelle (EPI) est une réalité dans la dite compagnie ce dernier est même érigé en note de service interdisant l’accès aux sites sans équipements de protection. En terme de mesure de protection collective, la société mise sur l’innovation technologique en instaurant des barrières collectives de protection et en mettant un dispositif de coupe moteur automatique sur les matériaux qui présente un danger dans la manipulation. Comme le stipule la Convention de l’Organisation internationale du Travail N°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et N°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.

UNE POLITIQUE RSE AU CŒUR DES PRIORITÉS