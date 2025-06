Enseignement supérieur : Le SAES décrète 72h de grève les 24, 25 et 26 juin 2025

Le Bureau national (BN) du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a annoncé une grève de 72 heures les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 juin 2025. Cette décision fait suite à plusieurs revendications non satisfaites, notamment l'application du décret n° 2025-398 du 7 mars 2025 concernant l'allocation spéciale de retraite pour les enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires des universités.



Le syndicat déplore l'"entêtement du FNR" (Fonds National de Retraite) à ne pas appliquer ce décret aux veuves, veufs et orphelins des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés, en leur refusant la pension de réversion. Le SAES pointe également la "léthargie de la tutelle" sur cette question et sur celles soulevées dans son préavis de grève du 13 janvier 2025.



Consignes de grève et mobilisation

En conséquence, le SAES demande à ses militants de suspendre toutes les activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), ainsi que toute participation à des activités administratives et réunions. Les formations payantes sont également concernées par cette suspension.



Le Bureau national lance un appel à tous les militants pour une "forte mobilisation" afin d’exiger l’application sans délai par le FNR du décret n° 2025-398 du 7 mars 2025, dans le but de "restaurer la dignité des familles des défunts camarades".



Menace de boycott du Baccalauréat 2025

Le SAES n’exclut pas de demander à ses militants le boycott de la présidence des jurys du baccalauréat 2025 si "l’injustice infligée par le FNR aux familles des défunts collègues persiste".