Engagement, exemplarité et plaidoyer : Ndeye Fatou Ndiaye Blondin, figure centrale de l’édition Miss Sciences 2025

La compétition 2025 du renommé concours Miss Mathématiques et Miss Sciences de l'Académie de Dakar a une fois de plus célébré l'intelligence, la précision et l'engagement scientifique des jeunes filles sénégalaises. Pour cette compétition, 236 candidates ont concouru pour décrocher une place sur le podium, avec comme condition d'admissibilité une moyenne minimale de 14. Une condition qui a amélioré la qualité du concours et mis en évidence des compétences exceptionnelles, à l'instar de Khady Mireille Badji, étudiante en seconde au lycée Lamine Guèye, élue Miss Sciences 2025, ou Ndeye Aminata Kairé, de l'école d'élite Mariama Bâ, qui a remporté le titre de Miss Mathématiques.

Les diplômées de prestigieuses institutions telles que Mariama Bâ, Immaculée Conception, Notre-Dame et Mame Abdoul Aziz Bakh mettent en évidence la diversité des trajectoires éducatives et l'éventail des aptitudes féminines dans les domaines scientifiques. Selon Cheikh Faye, Inspecteur d'Académie de Dakar, ces concours dépassent largement le cadre d'un simple événement symbolique : ils constituent des outils stratégiques pour démanteler les stéréotypes de genre et promouvoir vigoureusement l'inscription des filles dans les filières scientifiques, domaines où elles demeurent largement sous-représentées.

Dans le cadre de cette évolution, l'État du Sénégal, via ses organismes, persiste à placer l'éducation des filles au premier plan de ses priorités. Mme Digou Yala Mathilde Sadio, vice-gouverneur responsable du développement, a mis en évidence que même si les effectifs scolaires comptent désormais plus de filles, leur représentation dans les filières scientifiques reste faible, ces dernières ayant longtemps été perçues comme un domaine réservé aux garçons. C'est pourquoi ces compétitions sont cruciales, car elles facilitent l'identification, le suivi et la mise en valeur de talents féminins destinés à occuper une position centrale dans l'évolution du pays.

Cependant, l'édition 2025 sera surtout caractérisée par l'engagement puissant et inspirant de la marraine, Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin, coordinatrice de FDSUT (Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications). Elle a non seulement remis une enveloppe à chacune des lauréates, mais également prononcé un discours passionné. Elle a appelé à « libérer les talents, briser les stéréotypes et construire un Sénégal plus juste, plus fort et plus innovant », tout en demeurant présente et attentive. Elle a loué le courage des participantes qui, grâce à leur passion pour les sciences, défient les standards établis, motivent et préparent le terrain pour une génération de chercheuses, d'ingénieures et de scientifiques.

Avec un enthousiasme débordant et une conviction profonde en l'avenir, la marraine a délivré un message puissant à l'attention des dirigeants, parents et enseignants : « Ces jeunes filles possèdent tout : les compétences, la conscience, le savoir-vivre. » Ils n'ont que les ressources nécessaires pour réaliser pleinement leurs rêves. Elle a soutenu l'importance d'un encadrement organisé dès le lycée, d'une égalité d'accès aux possibilités après le bac, et d'un engagement collectif visant à faire de la réussite des filles en sciences une priorité nationale. Au-delà d'une simple compétition, Miss Sciences 2025 a constitué une affirmation nette : les jeunes filles n'ont pas besoin de permission pour s'engager dans le domaine scientifique. Elles sont là, déjà étincelantes, et ne cessent de nous étonner.