Énergie : Total fête ses 70 ans au Sénégal

Les 70 ans de Total ont été fêté hier à Dakar, et ce jour, une conférence de presse a réuni les acteurs de Total pour vivre en images l’exploration de ce produit pétrolier.

L'exposition ” 70 ans d’énergie en partage au Sénégal “ entre rétrospectives et perspectives nous a fait voir l’évolution de Total de 1947 à nos jours à Dakar.

L’histoire de Total en Afrique subsaharienne a démarré sur les quais du Port de Dakar depuis 1947, et ils auront été des milliers à oeuvrer chaque jour depuis lors.

D’après le directeur Afrique de la branche marketing, l’Afrique joue un rôle important et fait figure de terre d'opportunités pour répondre aux enjeux d’accès à l’Énergie.

En ce jour anniversaire, le groupe Total a tenu à rendre hommage surtout au Sénégal où le directeur marketing de Total, Momar Nguer dira : cela fait 70 ans qu’entre ce pays qui est mien et Total s’écrit tous les jours l’une des plus belles histoires d’une entreprise au Sénégal.

Pour rappel, en 2017 Patrick Pouyanné Pdg de Total et Mamadou Faye Pdg de la Société Nationale des Pétroles du Sénégal (Pétrosen) ont signé deux accords pour l’exploration et l’exploitation de concessions pétrolières en offshore profond au large de Dakar ….