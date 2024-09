Encore en poste- Le directeur de l’Emploi sur les retards de salaires de certains employés : « Si les autorités savaient ce que cette situation entraîne comme drames familiaux… ! »  

Il faudra le compter parmi les rares directeurs nommés par le Président Macky Sall encore au poste sous le régime du Président Diomaye Faye. Pape Modou Fall, le natif de Diourbel, malgré son statut de « privilégié », ne s’empêche pas de dire ce qu’il pensait. Dans une déclaration vidéo envoyée à Dakaractu – Touba, le leader politique chef du parti « Rassemblement pour la Vérité / Dëg Moo Woor », manifeste son chagrin suite au décès d’une dame victime de cancer dont l’époux, titulaire d’un contrat, ne perçoit plus de salaire depuis quelques mois. Il évoque aussi un autre jeune qui s’est jeté dans la mer en perspective d’une émigration clandestine suicidaire. Pour lui, beaucoup d’autres jeunes contractuels sénégalais souffrent de la même misère. « Il y a au niveau de la Direction de l’Emploi des jeunes qui sont restés pendant 6 mois sans percevoir de salaires. » Cette situation engendre des conséquences énormes dans la vie de ces dernières et dans celle de leurs familles. Si nos autorités savaient tout ce que cette dèche cause comme torts, je jure devant Dieu qu’elles ne laisseront aucune nuit de plus passer sans payer à ces pères de familles leurs dus. Ce message est un cri du cœur de ma part. Il poursuit. « Je voudrais aussi ajouter, en passant, ceci : mon compagnonnage avec l’autorité politique a comme fondement la vérité et la sincérité. » C’est la raison pour laquelle mon parti, je l’ai baptisé Rassemblement pour la Vérité, Dëg Moo Woor. Je ne verse pas forcément dans la partisanerie. C’est, peut-être, la raison qui fait que Dieu a choisi de le laisser à la tête de la Direction de l’Emploi pendant bientôt 5 ans. » Dans la foulée, il remerciera le Président de la République Macky Sall pour la confiance placée en lui et le Président Bassirou Diomaye Diakher Faye qui a choisi de ne pas le limoger alors que beaucoup l’ont déjà été. « Je jure devant Dieu que je me suis fait à l’idée que ma mission était terminée depuis 2022 ».