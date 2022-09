Emploi Transformations Économiques et Relance du projet "ETER" : L'ADEPME annonce le lancement du programme

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Emploi Transformations Économiques et Relance projet "ETER" qui vise à favoriser la transformation numérique de notre économie pour accélérer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, formelles comme informelles et la création d'emploi à travers l'accès aux technologies et aux compétences, l'ADEPME a organisé en cette matinée du Jeudi 01 septembre, un petit déjeuner de presse pour annoncer le lancement. En effet, avec le gouvernement du Sénégal, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises accompagne à travers ce projet 5.000 PME dans l'adoption de technologie pour accroître leur compétitivité.



Pour rappel, ce projet a été financé par la Banque Mondiale pour un montant de 125 millions de dollars (62,5 de milliards de FCFA).