Emploi : « Plus de 100 000 jeunes arrivent sur le marché du travail sénégalais chaque année » (Samira Daoud, Directrice du bureau OIT / Dakar)

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays africains, fait face à des défis majeurs en matière d'emploi des jeunes. Selon la directrice du Bureau International du Travail à Dakar, chaque année, « plus de 100 000 jeunes arrivent sur le marché du travail sénégalais ». Ainsi, les possibilités d'emploi formel et décent demeurent limitées. Cette situation requiert des réponses innovantes et adaptées selon la directrice de l’OIT/ Dakar qui prenait part à la réunion du Comité de pilotage du projet d’appui à l’amélioration du dispositif d’insertion des jeunes hommes et femmes et de formalisation des entreprises au Sénégal - ADIJEFE en présence du Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions et de la coopération italienne.



Le Bureau International du Travail adhère au projet ADIJEFE qui consiste à mettre en œuvre cette politique qui vise à contribuer à la création d'emplois décents à travers deux leviers stratégiques. Le premier objectif consistera à faire de la Convention Nationale État-Employeur (CNEE) un levier pour une meilleure employabilité et insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes et femmes. La CNEE constitue un cadre privilégié de dialogue social et de partenariat entre l'État et le secteur privé. Son évaluation, menée de façon tripartite et inclusive va permettre de mesurer l'impact réel de la CNEE sur l'emploi et l'insertion des jeunes dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois. Elle aidera également à identifier les insuffisances actuelles et à définir les orientations que devra prendre la nouvelle CNEE, renchérit la directrice du BIT qui annonce l'opérationnalisation du statut de l'entreprenant pour stimuler l'entrepreneuriat et la promotion du travail décent pour les jeunes.







L’accompagnement du ministère en charge du secteur informel pour rendre ce statut opérationnel et attractif, notamment à travers la mise en place d'un cadre réglementaire incitatif est aussi envisagé. « Nous accordons une attention particulière au secteur de l'artisanat, qui contribue pour près de 12% à la production nationale et absorbe entre 30% et 60% de la main d'œuvre. À ce titre, un programme pilote ciblant les artisans sera mis en place pour tester et affiner le dispositif », a informé Samira Daoud.