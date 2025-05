Émotion relancée à Touba : Une jambe aperçue dans les décombres du bâtiment effondré

Quelques jours après l'arrêt des opérations de secours, une terrible découverte vient de relancer l'émotion autour du drame de Touba. Des enfants, venus observer près des gravats, ont aperçu une jambe humaine, vraisemblablement celle d'une victime non extraite lors des fouilles précédentes. Pourtant, selon les déclarations des riverains, seules 18 personnes se trouvaient dans la maison au moment du drame. Cette nouvelle donne change complètement la donne.



L'effondrement de cet immeuble, survenu le dimanche 25 mai 2025, avait causé la mort de plusieurs personnes, avec un bilan provisoire de 11 morts et 7 blessés. Malgré les efforts des équipes de secours, cette nouvelle découverte soulève des interrogations sur la complétude des recherches et la possibilité que d'autres corps soient encore ensevelis.