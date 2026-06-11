Émission Jakaarlo Bi: Badara Gadiaga de retour sur le plateau de Tfm

Le chroniqueur Badara Gadiaga a annoncé son retour sur le plateau de l’émission Jakarlo Bi, diffusée sur la TFM. Près d’une année après sa dernière participation, il retrouve l’équipe de l’émission pour une édition spéciale consacrée à la situation du pays et aux enjeux de l’heure.
Le rendez-vous est fixé ce vendredi 12 juin 2026 à partir de 22h. Dans une publication annonçant son retour, Badara Gadiaga a remercié ses soutiens pour leurs encouragements constants.
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