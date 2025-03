Émigration irrégulière : 452 personnes débarquent aux Îles Canaries à bord de sept pirogues ce samedi

La Garde côte espagnole a annoncé l’arrivée de 452 migrants ce samedi aux Îles Canaries, répartis sur sept embarcations. Selon des informations relayées par l’agence EFE et reprises par le journal La Provincia, le samedi 8 mars 2025, 38 personnes (dont un mineur et trois femmes) ont atteint par leurs propres moyens la plage de Santiago, au sud de La Gomera. Par ailleurs, 52 hommes ont été repérés à bord d’une pirogue située à 5,5 kilomètres de la côte d’Anfi del Mar, au sud de Grande Canarie. Une autre embarcation transportant 56 personnes a été escortée par le Salvamar Macondo jusqu’à cette même île vers 21h30.



Quatre autres pirogues sont arrivées sur l’île d’El Hierro. La première, en provenance du Sénégal, comptait 77 personnes à son bord, dont deux femmes, deux mineurs et un bébé. La deuxième transportait un groupe de 70 personnes, incluant deux femmes et plusieurs mineurs. La troisième embarcation accueillait 73 personnes, composées de 61 hommes et 12 femmes, selon les rapports des secours maritimes.



Enfin, à 18h20, la Guardia Civil a localisé une quatrième pirogue à environ 9 kilomètres au sud de La Restinga, sur l’île d’El Hierro. Le Salvamar Adhara est intervenu pour lui porter assistance et l’a escortée jusqu’au port, où les 86 passagers, tous originaires d’Afrique subsaharienne, ont débarqué.