Abdou Mbow largue ses bombes et accuse le Pastef: « Vous êtes un régime qui veut imposer la dictature »

Le député Abdou Mbow a vivement dénoncé ce qu’il qualifie de dérive autoritaire du pouvoir en place, lors de l’examen des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale.



« Vous êtes un régime qui veut imposer la dictature dans ce pays », a-t-il lancé, accusant le pouvoir de vouloir faire adopter ces textes au forcing, sans consensus avec les acteurs du monde du travail. Pour le parlementaire, voter ces projets de loi équivaudrait purement et simplement à « déclarer la guerre aux travailleurs ».







S’appuyant sur l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow a soulevé une question préalable tendant à ne pas délibérer sur ces textes. Il a rappelé que le climat social est aujourd’hui en ébullition et que les travailleurs doivent être écoutés et accompagnés, avant de réclamer l’annulation pure et simple de ces projets de loi.

