Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan


Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan

Le Sénégal a assuré l’essentiel ce week-end en s’imposant 2-0 face au Soudan, à l’occasion de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Devant un public acquis à leur cause, les Lions ont rapidement pris les devants grâce à Kalidou Koulibaly (13e), avant que Pape Matar Sarr ne double la mise avant la pause (41e).

 

Solides défensivement et réalistes offensivement, les hommes de Pape Thiaw ont montré qu’ils avaient les armes pour jouer les premiers rôles dans ce groupe B. Cette victoire permet au Sénégal de se hisser à la deuxième place du classement, maintenant ainsi toutes ses chances de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Autres articles
Vendredi 5 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil »

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil » - 05/09/2025

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre - 05/09/2025

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles - 05/09/2025

Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour...

Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour... - 05/09/2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : TAKUSSANE BAYE DJAMIL -Gamou 2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : TAKUSSANE BAYE DJAMIL -Gamou 2025 - 04/09/2025

Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss

Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss - 04/09/2025

Justice : Le rappeur Khalifa est libre

Justice : Le rappeur Khalifa est libre - 04/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : « Nous devons servir notre pays avec humilité » (Serigne Mansour Sy Dabakh)

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : « Nous devons servir notre pays avec humilité » (Serigne Mansour Sy Dabakh) - 04/09/2025

Gamou Tivaouane : Jean-Baptiste Tine au Khalife des Tidianes : « Le président de la République est très sensible aux préoccupations de cette ville sainte »

Gamou Tivaouane : Jean-Baptiste Tine au Khalife des Tidianes : « Le président de la République est très sensible aux préoccupations de cette ville sainte » - 04/09/2025

Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme

Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme - 04/09/2025

MBACKÉ - Un homme assassiné à Ñary Baayfall

MBACKÉ - Un homme assassiné à Ñary Baayfall - 04/09/2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU GAMOU ÉDITION 2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU GAMOU ÉDITION 2025 - 04/09/2025

Gamou 2025 : pénurie de voitures et flambée des prix à la Patte d’Oie

Gamou 2025 : pénurie de voitures et flambée des prix à la Patte d’Oie - 04/09/2025

Gamou Tivaouane 2025 : un car

Gamou Tivaouane 2025 : un car "Ndiaga-Ndiaga" se renverse et fait 21 victimes - 03/09/2025

Lonase, « dépenses » et conventions avec la presse : Toussaint Manga dans le viseur de militants de Pastef

Lonase, « dépenses » et conventions avec la presse : Toussaint Manga dans le viseur de militants de Pastef - 03/09/2025

Îles Canaries : 16 Sénégalais arrêtés, accusés d'actes de barbarie durant la traversée

Îles Canaries : 16 Sénégalais arrêtés, accusés d'actes de barbarie durant la traversée - 03/09/2025

Vols en série à Fann Résidence : le gardien détourne 100 millions Fcfa en bijoux ( Or et Diamant ) et 200.000 Fcfa en liquide chez l’industriel Ali Moukhader

Vols en série à Fann Résidence : le gardien détourne 100 millions Fcfa en bijoux ( Or et Diamant ) et 200.000 Fcfa en liquide chez l’industriel Ali Moukhader - 03/09/2025

Scandale à bord du Tata 58 : un passager se frotte et éjacule sur une femme et finit au commissariat

Scandale à bord du Tata 58 : un passager se frotte et éjacule sur une femme et finit au commissariat - 03/09/2025

« Soirée Trap » au Plateau : Lamborghini,Rolls Royce, skunk et tentative de corruption… la folle Soirée de Dame Amar tourne en descente musclée de l’Ocrtis

« Soirée Trap » au Plateau : Lamborghini,Rolls Royce, skunk et tentative de corruption… la folle Soirée de Dame Amar tourne en descente musclée de l’Ocrtis - 03/09/2025

Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! »

Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! » - 02/09/2025

Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de

Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de "considération" de la part des autorités étatiques vis-à-vis de Thiénaba - 02/09/2025

[🛑DIRECT / Diamniadio ] Élimination Mondial 2026 : 2eme Séance d'entraînement Des Lions

[🛑DIRECT / Diamniadio ] Élimination Mondial 2026 : 2eme Séance d'entraînement Des Lions - 02/09/2025

Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara face à la justice, une audition sous haute discrétion loin des projecteurs

Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara face à la justice, une audition sous haute discrétion loin des projecteurs - 02/09/2025

Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes

Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes - 02/09/2025

Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre

Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre - 01/09/2025

Général Birame Diop au congrès d’histoire militaire : « Prévenir les rébellions est une urgence pour nos États! »

Général Birame Diop au congrès d’histoire militaire : « Prévenir les rébellions est une urgence pour nos États! » - 01/09/2025

Braquage à Richard-Toll : quand l’usine Dolima devient la proie d’un commando fantôme

Braquage à Richard-Toll : quand l’usine Dolima devient la proie d’un commando fantôme - 01/09/2025

Mort tragique à Dakarnave : un ouvrier chute dans un bassin, l’entreprise accusée d’étouffer le drame

Mort tragique à Dakarnave : un ouvrier chute dans un bassin, l’entreprise accusée d’étouffer le drame - 01/09/2025

Hamidou Djiba devant la Sr : du drapeau de la « République de Casamance » aux regrets tardifs… quand le porte-voix du Mfdc implore la clémence de la justice

Hamidou Djiba devant la Sr : du drapeau de la « République de Casamance » aux regrets tardifs… quand le porte-voix du Mfdc implore la clémence de la justice - 01/09/2025

Scandale du Sukuk Sogepa : la Dic met à nu des commissions occultes de 5,6 milliards

Scandale du Sukuk Sogepa : la Dic met à nu des commissions occultes de 5,6 milliards - 01/09/2025

RSS Syndication