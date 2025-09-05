Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan

Le Sénégal a assuré l’essentiel ce week-end en s’imposant 2-0 face au Soudan, à l’occasion de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Devant un public acquis à leur cause, les Lions ont rapidement pris les devants grâce à Kalidou Koulibaly (13e), avant que Pape Matar Sarr ne double la mise avant la pause (41e).







Solides défensivement et réalistes offensivement, les hommes de Pape Thiaw ont montré qu’ils avaient les armes pour jouer les premiers rôles dans ce groupe B. Cette victoire permet au Sénégal de se hisser à la deuxième place du classement, maintenant ainsi toutes ses chances de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

