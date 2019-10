Éliminatoires CAN 2021 : Diao Keïta Baldé absent du groupe pour des raisons familiales. (Aliou Cissé)

Il ne fait pas partie de la liste des 24 joueurs qui prendront part à ces deux matches contre le Congo Brazzaville et l'Eswatini (le 13 et le 17 novembre 2019). En effet, Diao Keïta Baldé (24 ans, attaquant Monaco) a été écarté du groupe par Aliou Cissé.



Interrogé sur cette absence remarquée et remarquable, le sélectionneur national de lever toute zone d'ombre sur ce cas spécifique. Cissé de rassurer son monde en précisant qu'il est entré en contact avec le principal concerné (Keïta Baldé) qui lui a demandé une dérogation afin qu'il puisse rester au chevet de sa femme en état de grossesse avancée.

Selon Cissé, depuis le match amical contre le Brésil (10 octobre) le joueur l'avait interpellé sur ce point précis, préférant consacrer un peu de temps à son épouse.



Avec un temps de jeu considérablement réduit cette saison avec Monaco (9 matches, une seule titularisation pour deux buts) Diao Baldé traverse une période compliquée, malgré ses débuts prometteurs, et ses actuelles performances sportives laissent perplexes.