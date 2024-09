Élections législatives : le Mouvement MIMI 2024 appelle à voter la liste Pastef

L'ancienne Premier Ministre Aminata Touré appelle à voter pour la liste Pastef aux élections législatives du 17 Novembre prochain.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu le Haut Représentant du Président de la République souhaite " Parachever la victoire du 24 mars par une large majorité à l’Assemblée nationale". Ainsi ajoute le document, "le Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance, membre-fondateur de la Coalition Diomaye Président appelle ses militants, sympathisants et les sénégalais à parachever la victoire du 24 mars en votant massivement pour la liste PASTEF en vue de donner à notre régime les moyens de travailler activement pour l’avènement d’un Sénégal Souverain, Juste et Prospère", d'ou " le Motali Yéné le 17 novembre 2024", a lancé Aminata Touré.