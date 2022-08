Élections législatives 2022 : les observateurs de la CEMAC saluent la transparence du scrutin

La mission d'observation électorale de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a publié ce Lundi 01 Août 2022, un rapport préliminaire sur la tenue des élections législatives au Sénégal dans lequel elle juge « transparente » le scrutin.



La mission a noté que le jour du scrutin le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d’annonce des résultats partiels sur les lieux de vote en présence des représentants des candidats et des observateurs électoraux est à saluer. La mission électorale de la CEMAC a, par ailleurs, recommandé aux institutions sénégalaises chargées d'organiser les élections de renforcer les capacités des membres des bureaux de vote sur la gestion satisfaisante du scrutin, à savoir : une connaissance acceptable du code électoral. Et invite les différents partis politiques et candidats de former les jeunes représentants des partis politiques sur la gestion du scrutin, de s’impliquer dans la sensibilisation et dans la mobilisation de leurs militants concernant les inscriptions et le retrait des cartes d’électeur et d’accentuer la sensibilisation sur le civisme et sur la paix en période électorale.