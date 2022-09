Élections du HCCT / Nioro : Le plénipotentiaire, Amadou Lamine Dieng, dégage une enveloppe de 10 millions de fcfa au profit des maires et responsables politiques du département.

Amadou Lamine Dieng, Maire de Wack Ngouna, plénipotentiaire de la coalition BBY pour les élections du HCCT du 04 septembre a réuni tous les responsables politiques du Département de Nioro pour partager avec eux les informations portant sur le processus électoral, notamment sur les modalités du vote et le déplacement des conseillers municipaux et départementaux qui sont les principaux électeurs.



Le DG de l'IPRES a ainsi mis à la disposition des maires et responsables du Département une enveloppe de 10 millions pour faciliter le déplacement des électeurs et leur restauration le jour du scrutin.



Les responsables présents ont unanimement magnifié le soutien du Maire Amadou Lamine Dieng qui, selon eux, n'en est pas à son premier appui.



M. Dieng a profité de cette tribune pour lancer un appel à la remobilisation des militants derrière le Président Macky Sall pour une victoire éclatante au soir du 04 septembre 2022...