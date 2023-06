El Malick Ndiaye, Pastef : « Ousmane Sonko est en prison chez lui à la Cité Keur Gorgui »

Le parti Pastef est sorti de son mutisme pour donner sa version des faits de ce que vit leur leader. El Malick Ndiaye fait savoir que son leader est en prison. « Ousmane Sonko n’est pas en paix. Il est en prison et tout le Sénégal le sait. Depuis 2016, il est le Sénégalais le plus torturé dans ce pays. Celui qui veut le libérer sait ce qu'il doit faire. Maintenant à nous d’apprécier si nous allons leur laisser l’envoyer délibérément en prison ou le faire sortir de cette résidence surveillée » fait-il savoir.



Cependant, il ajoute qu’« il a souffert et a avalé toutes les couleuvres. Il vit toujours la violence physique. Plus de sept plaintes de Pastef et de Sonko sont sur la table de la justice. Pour trouver l’informateur de Pastef, il leur faut faire le tour des 552 communes du Sénégal pour le trouver parce que Pastef est une philosophie. Ce sont eux qui sont en train de désacraliser nos institutions » conclut-il.