El Hadj Malick Guèye, ancien député libéral : " La mise en place des semences doit être effective le plus rapidement possible... Les paysans ont besoin cette année de plus d'engrais que de semences "

La saison des pluies se pointe à l'horizon. Et pour El Hadj Malick Guèye, il est grand temps que l'État à travers le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, procède à la distribution des semences et des intrants en vue de prendre les devants. " J'invite l'État du Sénégal à mettre en place le plus rapidement possible les semences dans le monde rural. On doit le faire tout de suite pour que les paysans puissent disposer de ça à temps, sinon ils peuvent être confrontés à des difficultés liées à l'utilisation de ces semences", a-t-il déclaré.



Et de poursuivre sans détour : " Le président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts pour aider le monde rural par rapport aux subventions des intrants et autres. Mais pour cette année, les paysans ont plus besoin d'engrais que de semences. Déjà, les producteurs disposent de semences au sortir de la campagne agricole, donc de mon point de vue, l'idée est d'augmenter la quantité d'engrais pour que la fertilité des terres soit davantage au rendez-vous", a-t-il ajouté.



Le président du mouvement Suxxali Sine-Saloum And ak Sénégal a aussi donné son avis par rapport aux décisions qui sont prises par le chef de l'État dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique articulée autour du Plan Sénégal Émergent ( PSE). " Le courage du président de la République n'est plus à démontrer. Mais il doit se séparer de ses amis et enrôler les plus compétents au niveau de l'appareil étatique. L'État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. En plus, je pense que les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar doivent soutenir la politique du chef de l'État en la défendant contre ses détracteurs. Et surtout essayer de vulgariser ses réalisations sur le plan national et international. "



Enfin, El Hadj Malick Guèye a invité les étudiants au calme, après les affrontements qui ont eu lieu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et au respect des édifices publics qui, dit-il, ne doivent jamais faire l'objet de casse quelle que soit l'ampleur des événements...