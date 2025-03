Eiffage enregistre 43 milliards de chiffre d’affaires sur l’autoroute sénégalaise en 2024

Le groupe Eiffage, gestionnaire de l’Autoroute de l’Avenir au Sénégal, a annoncé un chiffre d’affaires de 67 millions d’euros (soit 43,5 milliards de francs CFA) pour l’année 2024. Cette performance marque une progression de 1,2 % par rapport à l’année précédente, tandis que le trafic sur cette voie a augmenté de 1,9 % selon la revue "ConfidentelDakar "



Cependant, malgré cette légère hausse, les résultats restent en deçà des attentes du groupe. Eiffage, qui détient cette unique concession autoroutière en Afrique, avait tablé sur une croissance plus robuste. La crise économique que traverse le Sénégal semble avoir freiné le développement de l’activité, impactant à la fois le volume du trafic et les recettes du péage.



Pour l’heure, le groupe n’a pas communiqué les bénéfices générés par cette concession. En revanche, on sait que la société de gestion affiche une dette de 64 millions d’euros, un chiffre qui souligne les défis financiers auxquels elle fait face.