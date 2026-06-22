Sonko sur la révision constitutionnelle : « C’est le projet adopté par les députés qui sera soumis au référendum. Le président de la République ne peut y toucher aucune virgule »


À l’occasion de la séance plénière de ce lundi consacrée à l’examen des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a profité de la tribune pour revenir sur la procédure applicable à la proposition de loi portant révision de la Constitution, actuellement engagée dans sa phase d’adoption.

 

Le président de l’institution parlementaire a d’abord exposé le scénario d’un désaccord entre les deux pouvoirs. Une fois le texte adopté par les députés, le chef de l’État conserve la faculté de demander une seconde délibération à l’Assemblée. Dans cette hypothèse, a-t-il précisé, le texte ne peut être considéré comme approuvé que s’il recueille les voix des trois cinquièmes des députés, contre la seule majorité absolue exigée pour une adoption en première lecture.

 

Sonko a ensuite insisté sur ce qu’il a présenté comme la voie principale de sortie : le renvoi du texte au référendum par le président de la République. Il a tenu à clarifier les contours de cette prérogative présidentielle, soulignant que c’est strictement le texte adopté par l’Assemblée nationale qui serait soumis au vote populaire, sans qu’aucune modification, fût-elle minime, ne puisse y être apportée par l’exécutif. La seule marge de manœuvre laissée au chef de l’État, selon le président de l’Assemblée, consiste à saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte.

 

Pour Ousmane Sonko, cette répartition des compétences ne traduit aucune confusion des pouvoirs. « Il ne s’agit pas d’usurper des prérogatives du pouvoir exécutif », a-t-il affirmé, avant de conclure que chaque institution exercera ses attributions constitutionnelles propres.

 
Autres articles
Lundi 22 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : El Malick Ndiaye et Ismaïla Diallo élus respectivement 1er et 3e vice-présidents

Assemblée nationale : El Malick Ndiaye et Ismaïla Diallo élus respectivement 1er et 3e vice-présidents - 22/06/2026

Abdou Mbow largue ses bombes et accuse le Pastef: « Vous êtes un régime qui veut imposer la dictature »

Abdou Mbow largue ses bombes et accuse le Pastef: « Vous êtes un régime qui veut imposer la dictature » - 22/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée nationale: Examen des projets de loi portant Code du travail , Code de la sécurité socialel et élection des Vice-présidents

[🔴 DIRECT] Assemblée nationale: Examen des projets de loi portant Code du travail , Code de la sécurité socialel et élection des Vice-présidents - 22/06/2026

Fête de la Musique :

Fête de la Musique : "Le reggae mérite une plus grande place dans la musique sénégalaise", plaide l'artiste Dread Maxim Amar - 22/06/2026

Drame: Deux adolescents de 15 ans meurent par noyade à la plage de la Cité des Nations Unies de Guédiawaye

Drame: Deux adolescents de 15 ans meurent par noyade à la plage de la Cité des Nations Unies de Guédiawaye - 21/06/2026

Télécoms au Sénégal : La guerre de l’Internet est déclarée, YAS crée la surprise générale !

Télécoms au Sénégal : La guerre de l’Internet est déclarée, YAS crée la surprise générale ! - 21/06/2026

Pape Thiaw évoque le sujet sur son contrat: « C’est réglé. Ça n’a jamais été un problème d’argent, mais plutôt de principe et de respect »

Pape Thiaw évoque le sujet sur son contrat: « C’est réglé. Ça n’a jamais été un problème d’argent, mais plutôt de principe et de respect » - 21/06/2026

Dakar : la ministre des Sports fait du yoga un symbole fort de la coopération entre le Sénégal et l’Inde

Dakar : la ministre des Sports fait du yoga un symbole fort de la coopération entre le Sénégal et l’Inde - 21/06/2026

Thiès/ Dérives institutionnelles: Abdou Mbow tire sur la majorité PASTEF et appelle à une forte mobilisation pour les prochaines échéances...

Thiès/ Dérives institutionnelles: Abdou Mbow tire sur la majorité PASTEF et appelle à une forte mobilisation pour les prochaines échéances... - 21/06/2026

Code du travail : les syndicats déclarent la riposte et brandissent la menace d’une grève générale

Code du travail : les syndicats déclarent la riposte et brandissent la menace d’une grève générale - 20/06/2026

Coupe du Monde 2026- dysfonctionnements dans la Tanière des Lions: non paiement des primes de qualification, un coach sans contrat, une nourriture de mauvaise qualité

Coupe du Monde 2026- dysfonctionnements dans la Tanière des Lions: non paiement des primes de qualification, un coach sans contrat, une nourriture de mauvaise qualité - 20/06/2026

[ Reportage] Noyades sur les plages : les maîtres-nageurs appellent à plus de vigilance à l'approche des vacances

[ Reportage] Noyades sur les plages : les maîtres-nageurs appellent à plus de vigilance à l'approche des vacances - 20/06/2026

Conférence des présidents (CDP): L’avis du Chef de l’État sur la proposition de la révision constitutionnelle non partagé aux membres

Conférence des présidents (CDP): L’avis du Chef de l’État sur la proposition de la révision constitutionnelle non partagé aux membres - 20/06/2026

Révision constitutionnelle : L’Assemblée nationale enclenche la phase d’adoption

Révision constitutionnelle : L’Assemblée nationale enclenche la phase d’adoption - 20/06/2026

Mbao : le mari découvre des vidéos de son épouse avec son meilleur ami

Mbao : le mari découvre des vidéos de son épouse avec son meilleur ami - 20/06/2026

Saint-Louis : Six candidats au bac technique exclus pour fraude en philosophie

Saint-Louis : Six candidats au bac technique exclus pour fraude en philosophie - 20/06/2026

Ziguinchor : un présumé réseau de fausses identités et d’escroquerie de plus de 43 millions FCFA démantelé

Ziguinchor : un présumé réseau de fausses identités et d’escroquerie de plus de 43 millions FCFA démantelé - 19/06/2026

JOJ Dakar 2026 : Dethié Fall réceptionne le Centre équestre de Diamniadio, prêt pour son transfert au CIO

JOJ Dakar 2026 : Dethié Fall réceptionne le Centre équestre de Diamniadio, prêt pour son transfert au CIO - 19/06/2026

Révision constitutionnelle : L’Exécutif toujours muet après la proposition de la majorité, Sonko dégaine un ultimatum

Révision constitutionnelle : L’Exécutif toujours muet après la proposition de la majorité, Sonko dégaine un ultimatum - 19/06/2026

Saly Portudal / Bijoux disparus, confiance trahie : Une femme de ménage vole 10 millions FCFA de bijoux et les revend pour seulement 400 000 FCFA

Saly Portudal / Bijoux disparus, confiance trahie : Une femme de ménage vole 10 millions FCFA de bijoux et les revend pour seulement 400 000 FCFA - 19/06/2026

Vidéo polémique, cocaïne et garde à vue / la défense de L’actrice Diodio face aux gendarmes : « C’est ma vidéo, mais je ne prenais pas de drogue »

Vidéo polémique, cocaïne et garde à vue / la défense de L’actrice Diodio face aux gendarmes : « C’est ma vidéo, mais je ne prenais pas de drogue » - 19/06/2026

« On peut emprisonner un corps, mais pas un esprit » : les confidences de Pape Malick Ndour depuis Rebeuss

« On peut emprisonner un corps, mais pas un esprit » : les confidences de Pape Malick Ndour depuis Rebeuss - 19/06/2026

TOUBA- Affaire Fatma Diagne / Colère des femmes de « Gare Bu Ndaw » et enquête judiciaire autour du décès de la femme après son accouchement à la clinique…

TOUBA- Affaire Fatma Diagne / Colère des femmes de « Gare Bu Ndaw » et enquête judiciaire autour du décès de la femme après son accouchement à la clinique… - 19/06/2026

Coupures d’électricité : Senelec rétablit le courant après un incident sur le réseau interconnecté

Coupures d’électricité : Senelec rétablit le courant après un incident sur le réseau interconnecté - 19/06/2026

Cour des comptes : un incident technique signalé sur le système d’information

Cour des comptes : un incident technique signalé sur le système d’information - 18/06/2026

Automédication : une pratique de plus en plus répandue malgré les risques pour la santé

Automédication : une pratique de plus en plus répandue malgré les risques pour la santé - 18/06/2026

Sortie médiatique du premier président sortant de la cour des comptes : Madiambal Diagne accuse Mamadou Faye de « cynisme »

Sortie médiatique du premier président sortant de la cour des comptes : Madiambal Diagne accuse Mamadou Faye de « cynisme » - 18/06/2026

Vous ne trouverez nulle part l’expression dette cachée » : le grand départ de Mamadou Faye à la tête de la Cour des comptes, entre bilan revendiqué et mise au point sur la « dette cachée »

Vous ne trouverez nulle part l’expression dette cachée » : le grand départ de Mamadou Faye à la tête de la Cour des comptes, entre bilan revendiqué et mise au point sur la « dette cachée » - 18/06/2026

Prétendue fausse facture dans l’affaire ASER-AEE POWER : Ces nouvelles révélations sur les 918 millions

Prétendue fausse facture dans l’affaire ASER-AEE POWER : Ces nouvelles révélations sur les 918 millions - 18/06/2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 Juin 2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 Juin 2026 - 17/06/2026

RSS Syndication