Église Catholique / Covid-19 : « Si jamais il devait y avoir des contres indications à toute célébration, nous sommes prêts… » (Mgr Benjamin Ndiaye)

La deuxième vague de la covid-19 plus meurtrière que la première va-t-elle fermer encore les églises catholiques au Sénégal ? Monseigneur Benjamin Ndiaye se veut rassurant.



Selon ce dernier, « nous avons acquis une certaine expérience dans la gestion du culte. On va attendre pour mieux maîtriser les données de la maladie. Aujourd’hui cette expertise permet de sécuriser au maximum les cultes que nous faisons… Mais si jamais il devait y avoir des contre-indications à toutes célébrations, nous sommes prêts à inviter aussi les fidèles à faire le sacrifice d’une pause qui va sauver des vies… », a-t-il annoncé.



C’était en marge de la visite de Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, qui a eu lieu ce 12 janvier au Foyer de Charité du Cap des Biches…